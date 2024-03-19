Под Орлом двое парней на «Ладе» врезались в столб

Один из них госпитализирован.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 20 часов 25 минут. Местом действия стала трасса «Крым», 349-й километр. Это территория Орловского муниципального округа, между населёнными пунктами Становое и Ивановское.

Двое 18-летних парней ехали по трассе на «Ладе Гранта». Машина двигалась по направлению из Москвы в Орёл.

В какой-то момент водитель налетел на опору дорожного освещения. Его госпитализировали. Пассажир «Лады» тоже получил телесные повреждения/ Врачи оказали молодому человеку помощь и отпустили домой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП. В четырёх авариях пострадали люди. Общее число потерпевших – семеро человек. Ранее сообщалось, что в Кромском районе столкнулись легковушка и грузовик.

ИА «Орелград»