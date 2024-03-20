Частную охрану наказали за слишком тихие оповещатели

Решение вынесено по материалам проведенной проверки.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской области к обществу с ограниченной ответственностью «Агентство безопасности «Шторм». Госведомство просило о привлечении ответчика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи14.1 КоАП РФ.ю

Представитель частного охранного предприятия вину признал, а в письменном отзыве просил освободить общество от наказания в связи малозначительностью совершенного проступка или назначить наказание в виде предупреждения или в размере санкции, предусмотренной для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Он указал, что агентство безопасности по своему статусу является малым предприятием.

Суд установил, что «АБ «Шторм» имеет лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. По итогам плановой выездной проверки, проведенной в январе 2024 года в отношении «Ливмелькомбината», сотрудники ГУ МЧС пришли к выводу, что «АБ «Шторм» нарушило лицензионные требования при монтаже оборудования на этом комбинате. Согласно представленным в суде документам, уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями, оказался ниже допустимого уровня шума защищаемого объекта.

В подвале отсутствуют оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Тип исполнения кабелей не соответствует требованиям технического регламента. Емкость аккумуляторной батареи не обеспечивает питание электроприемников систем противопожарной защиты в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. Система оповещения и управления эвакуацией людей на пожаре должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, но в ходе проверки расчет времени эвакуации не был представлен. Были выявлены и другие нарушения. Изучив материалы, с учетом мнения сторон арбитражный суд решил привлечь «Агентство безопасности «Шторм» к административной ответственности в виде штрафа в размере 4000 рублей.

ИА «Орелград»