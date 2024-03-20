Орел теряет деньги на муниципальных квартирах

Свободное жилье – черная дыра, хотя могло бы решать проблемы жителей.

На заседании профильного комитета горсовета Орла 19 марта рассмотрели вопрос инвентаризации и учета муниципального жилищного фонда. Со сменой ответственных лиц в этой сфере туман и хаос. Относительно недавно образованное МКУ «Жилищное управление» занимается выявлением свободных квартир и исключением приватизированного жилья из обширного перечня, включающего восемь тысяч адресов.

Представитель учреждения Марина Боцманова сообщила, что на 1 марта обработаны 1936 жилых объектов муниципального фонда. Направляются запросы в Росреестр об основных характеристиках, зарегистрированных правах. 322 объекта уже находятся в собственности граждан, сообщила чиновница. Данных о 333 объекта вообще нет в ЕГРН. Жилищным управлением подготовлен контракт с предпринимателем на проведение работ по вскрытию и замене замков, в выявленных десяти пустых муниципальных жилых помещениях. С момента начала инвентаризации всего выявлено 60 брошенных квартир. Направляются запросы в управляющие организации, чтобы узнать, кто зарегистрирован в этих помещениях. Инвентаризация продолжается.

Вопрос нерационального использования муниципального жилья ранее подняла Контрольно-счетная палата. Пользующиеся квартирами граждане не платят по договорам соцнайма. Аудиторы насчитали около 22 млн рублей долга перед городом. Работа по взысканию не идет – в Жилищном управлении не хватает людей. Специалисты оценивают объем работы в первый день знакомства и не возвращаются, пожаловались представители учреждения. По адресам выезжают раз в неделю, по мере возможности.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин предложил заключить контракт с какой-нибудь юридической организацией за процент от взысканного долга. Даже если это будет дорого, сейчас у города от этих денег только «ноль».

Есть проблемы и с вовлечением выявленных пустых квартир в оборот. В жилье нуждаются сироты, жители аварийных домов и иные категории граждан – очередь внушительная. Однако свободные квартиры требуют ремонта. На одну необходимо около 600 тысяч рублей (включая вывоз мусора, санитарную обработку, минимальное обновление). В бюджете на ремонт заложено 6,2 млн рублей. Да и граждане неохотно идут в старый фонд.

Важно, что город должен оплачивать содержание и текущий ремонт, общедомовые свет и воду, вывоз мусора за пустые квартиры. Депутат Алексей Чикин отметил, что, по его данным, в арбитражном суде есть несколько процессов, где управляющая компания с администрации города и жилищного управления взыскивает деньги за коммуналку. Кроме самих долгов, УК может рассчитывать на пени за просрочку и возмещение судебных расходов.

«Арбитраж – дорогая история, – отметил Алексей Чикин. – Почему вы туда уехали?»

Далее последовал спор о том, какой договор муниципальное учреждение должно заключить с управляющей организацией и стало еще очевиднее, что Жилищное управление остро нуждается в юристах.

Приведем несколько фактов из отчета КСП. МКУ “Жилищное управление” при создании в 2020 году принято в управление 8652 объекта общей площадью 375,67 тыс. кв. м. Данные инвентаризации 2022 года КСП посчитала недостоверными, так как в них содержались несуществующие единицы. КСП сделала неутешительный вывод, что город не знает реального количества квартир и их стоимости. Плата за наем с апреля 2022 года составляла 11,39 рубля за квадратный метр жилья. При этом город не учитывал состояние квартир, местоположение. Это привело к занижению доходов бюджета, ориентировочно на 12 млн рублей (с 04.22 до 06.23).

ИА “Орелград”