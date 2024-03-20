В Орле в 42 домах отключат горячую воду

20.3.2024 | 9:35 ЖКХ, Новости

Неудобства придётся терпеть три дня.

Фото: ИА «Орёлград»

Об этом сообщили в Орловском филиале компании «Квадра». Отключения начнутся сегодня и продлятся до пятницы включительно.

Предоставление услуги будет приостановлено в связи с плановыми проверками бойлеров, расположенных на улицах Поликарпова, Металлургов, Пожарной, Льва Толстого, 60 лет Октября и Рощинской.

Сегодня, 20 марта, с 9 до 13 часов, горячей воды не будет по следующим адресам:

  • площадь Поликарпова, 8 и 10;
  • Старо-Московская, 20;
  • Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
  • Московское шоссе, 157, 165, 167;
  • Пожарная, 52.

Завтра, 21 марта, на то же время отключения запланированы в домах:

  • по улице Льва Толстого, 6;
  • Металлургов, 19, 21, 23, 27;
  • Раздольной, 43, 45, 49, 51, 55;
  • Родзевича-Белевича, 23;
  • 60 лет Октября, 9, 11, 11-А, 13;
  • Горького, 47, корпус 1.

22 марта, в то же время, горячей воды не будет

  • на Рощинской, 27, 29, 29-А, 31, 33, 35, 37;
  • Раздольной, 86 и 88.

ИА «Орелград»


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