В Орле в 42 домах отключат горячую воду

Неудобства придётся терпеть три дня.
Об этом сообщили в Орловском филиале компании «Квадра». Отключения начнутся сегодня и продлятся до пятницы включительно.
Предоставление услуги будет приостановлено в связи с плановыми проверками бойлеров, расположенных на улицах Поликарпова, Металлургов, Пожарной, Льва Толстого, 60 лет Октября и Рощинской.
Сегодня, 20 марта, с 9 до 13 часов, горячей воды не будет по следующим адресам:
- площадь Поликарпова, 8 и 10;
- Старо-Московская, 20;
- Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- Московское шоссе, 157, 165, 167;
- Пожарная, 52.
Завтра, 21 марта, на то же время отключения запланированы в домах:
- по улице Льва Толстого, 6;
- Металлургов, 19, 21, 23, 27;
- Раздольной, 43, 45, 49, 51, 55;
- Родзевича-Белевича, 23;
- 60 лет Октября, 9, 11, 11-А, 13;
- Горького, 47, корпус 1.
22 марта, в то же время, горячей воды не будет
- на Рощинской, 27, 29, 29-А, 31, 33, 35, 37;
- Раздольной, 86 и 88.
ИА «Орелград»