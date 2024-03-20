Кусочек земли за «Привалом» вызвал в Орле ажиотаж

20.3.2024 | 7:06 Новости, Экономика

Размер арендной платы в ходе торгов  вырос почти в 20 раз.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла инициировало проведение электронного аукциона на заключение договора аренды участка площадью 1,7 тыс. кв. метров на Карачевском шоссе (57:25:0020901:188). Вид разрешённого использования – обслуживание перевозок пассажиров. Начальную цену установили в размере 405,2 тыс. рублей. Аукцион собрал 13 участников. В ходе торгов годовая арендная плата выросла до 8 млн рублей. Победителем стал Рыбалкин Николай Александрович из Нарышкино, частное лицо, не имеющее статуса ИП, не являющееся учредителем или директором какой-то компании.

В настоящий момент участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, на нем не имеется строений и сооружений. Сроки освоения – четыре года и десять месяцев.

В проекте договора указано, что целевое назначение земельного участка – для строительства зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров. Договор может быть досрочно прекращен, если арендатор использует землю не по целевому назначению, передаст полностью или частично третьим лицам без письменного согласия УМИЗ.

ИА “Орелград”


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