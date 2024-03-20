В Орле назвали цену возвращения троллейбусов на Выгонку

20.3.2024 | 6:44 ЖКХ, Новости

Данными поделился директор ТТП Игорь Косолапов.

ИА “Орелград”

Решить проблему можно за день, признал руководитель предприятия на заседании профильного комитета Орловского облсовета 19 марта.

«Весь вопрос в тяговых подстанциях. Либо ремонтировать, либо покупать новую. Проведены переговоры. Достаточно быстро можно смонтировать. Но подстанции от 120 миллионов до 150 миллионов рублей, поэтому все упирается в эти деньги».

Сейчас 8 маршрут троллейбуса заменен на автобусы, курсирующие по маршруту №15.

Отметим, у самого предприятия долги около 200 млн рублей, официальный дефицит казны города Орла на уровне 1,3 млрд рублей.

ИА “Орелград” 


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