В Орле назвали цену возвращения троллейбусов на Выгонку

Данными поделился директор ТТП Игорь Косолапов.

Решить проблему можно за день, признал руководитель предприятия на заседании профильного комитета Орловского облсовета 19 марта.

«Весь вопрос в тяговых подстанциях. Либо ремонтировать, либо покупать новую. Проведены переговоры. Достаточно быстро можно смонтировать. Но подстанции от 120 миллионов до 150 миллионов рублей, поэтому все упирается в эти деньги».

Сейчас 8 маршрут троллейбуса заменен на автобусы, курсирующие по маршруту №15.

Отметим, у самого предприятия долги около 200 млн рублей, официальный дефицит казны города Орла на уровне 1,3 млрд рублей.

ИА “Орелград”