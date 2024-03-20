Правила выдачи сертификатов сиротам ужесточили

Правительство внесло поправки в механизм соцподдержки.

Правительство Орловской области внесло изменения в механизм дополнительной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, власти скорректировали порядок выдачи жилищных сертификатов. Напомним, этот механизм появился в регионе совсем недавно по инициативе прокуратуры Орловской области и по решению депутатов Орловского облсовета, принявших соответствующий закон. Сертификат удостоверяет право детей-сирот, достигших возраста 23 лет и включенных в жилищную очередь, на предоставление выплаты за счет средств областного бюджета.

Одним из новшеств стало ужесточение правил выдачи сертификата. Так, согласно обновленной редакции документа, список оснований для отказа в предоставлении выплаты дополнен случаем превышения стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи более чем на 10 процента стоимости, указанной в отчете об оценке объекта купли-продажи, приобретаемого без привлечения собственных либо заемных средств. А основаниями для отказа в замене жилищного сертификата являются истечение срока его действия (три месяца с даты выдачи) или обращение за ним лица, не являющегося получателем жилищного сертификата, то есть представителю сироты сертификат не выдадут.

Жилищный сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче третьим лицам. Право его использования тоже ограничено. Так, выплата не может быть использована на приобретение жилья вне пределов Орловской области и жилья общей площадью, меньше учетной нормы. Нельзя приобретать по сертификату помещения, признанные непригодными для проживания или неблагоустроенными. Запрещено покупать жилье, находящееся под арестом или залогом, обремененное чьими-либо правами на проживание в нем. Под запретом приобретение квартир у супругов, близких родственников (дедушки, бабушки, внуки, тети, дяди), усыновителей (бывших родителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер.

Также областные власти признали утратившим силу порядок взаимодействия департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения с органами местного самоуправления по вопросам, связанным с заключением мировых соглашений по судебным спорам о предоставлении детям-сиротам муниципального жилья.

Ранее губернатор Андрей Клычков, выступая на заседании коллегии прокуратуры Орловской области, заявил, что в 2023 году было освоено 1000 процентов средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам года для них было приобретено 213 жилых помещений. Также были реализованы 35 жилищных сертификатов, введение которой стало результатом общей работы с прокуратурой области и депутатским корпусом, подчеркнул глава региона.

ИА «Орелград»