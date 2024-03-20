На Орловщине безработица снизилась на 34%

Уровень фиксированной безработицы опустился до отметки 0,4%.

В Орловской области по состоянию на 1 февраля 2024 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 февраля 2023 года на 34,2 процента. Уровень фиксированной безработицы составил 0,4 процента, тогда как годом ранее он составлял 0,5 процента. Такие сведения приводит Орелстат со ссылкой на данные регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Сообщается, что на отчетную дату в органах службы занятости населения состояли на учете 1,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,3 тысячи имели статус безработного.

«В том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице, – отмечают статистики. – В январе 2024 года получили статус безработного 238 человек или в 1,6 раза меньше, чем в январе 2023 года. Трудоустроено за месяц 107 человек, что в 1,7 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. В январе 2024 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 13 человек».

К слову, в 2023 году среднесписочная численность работников в Орловской области составила 195,2 тысячи человек. По подсчетам Орелстата, она уменьшилась по сравнению с 2022 годом на 2,5 тысячи человек, или на 1,3 процента. По отчетным данным организаций, не относящихся к малому предпринимательству, численность их штатных работников (без учета совместителей) в декабре 2023 года составила 156,2 тысячи человек, или 96,2 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,1 тысячи человек.

«По сравнению с ноябрем 2023 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,5 процента, – говорят аналитики. – В декабре 2023 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 2 процента».

ИА «Орелград»