На воинском мемориале в Ливнах возведут постамент

На нем появятся две дополнительные мемориальные плиты.

В 2024 году в Ливнах будут установлены отдельный постамент у братского захоронения на улице Воронежской (с размещением плит с именами погибших воинов) и дополнительный постамент с двумя мемориальными плитами менами воинов, захороненных в братском захоронении в Парке имени 30-летия Победы. По данным администрации города, на эти цели из федерального бюджета Ливны получат более 460 тысяч рублей, из областного бюджета – 320 тысяч рублей. Финансирование предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества».

Ранее глава города Сергей Трубицин сообщил о том, что в 2024 году в Ливнах продолжится реализация нацпроекта «Культура». В частности, из федерального бюджета будет выделено 2,6 миллиона рублей на техническое оснащение музея. На эти средства планируется приобрести современные витрины, переносные выставочные системы, стеллажи для хранения предметов основного фонда, системы поддержания оптимального температурно-влажностного режима и мультимедийное оборудование.

«На базе детской библиотеки № 3 будет создана модельная библиотека, – также поделился планами градоначальник. – Планируется приобретение стеллажей, мебели, компьютерной техники, мультимедийного оборудования, библиотечного фонда. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,9 миллиона рублей».

К слову, в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Культура» в «Центре молодежи «Лидер» был оборудован виртуальный концертный зал, что обошлось в 5,7 миллиона рублей. Кроме того, благодаря региональному проекту «Народный бюджет» за 2,7 миллиона рублей была капитально отремонтирована городская детская библиотека №3. Отметим, что доля инициативных платежей в данном случае составила 311 тысяч рублей, остальные деньги были добавлены из бюджетной системы. А за счет средств депутатов Орловского областного Совета было проведено благоустройство дворовой территории Ливенского краеведческого музея, стоимость работ превысила 570 тысяч рублей.

ИА «Орелград»