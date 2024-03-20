Орел планирует донашивать троллейбусы за Курском

Там самые старые «рогатые» моложе наших.

Генеральный директор муниципального Трамвайно-троллейбусного предприятия Игорь Косолапов рассказал о планах по обновлению подвижного состава на заседании профильного комитета Орловского облсовета 19 марта. Он недавно побывал в Курске и считает, что там не все «так радужно», как могло бы показаться. Из четырех трамвайных маршрутов два отданы в концессию. Обновлены линии, запущены десять новых вагонов, которые стали украшением города. Однако доход с этих маршрутов на протяжении 15 лет будет получать концессионер.

«Этот «Львенок» по нашим рельсам ходить не будет. Там другие колесные пары, поэтому нужно менять всю сеть. У них [в Курске] также осталось два старых маршрута. И могу сказать, что трамвай там даже старше, чем в Орле».

Однако Курск в начале следующего года ожидает новые троллейбусы. В среднем в городе подвижной состав 15-летний.

«Гораздо моложе, чем наши. Нашим по 40 лет. Троллейбусы в очень хорошем состоянии. Если будет интерес, то они готовы по остаточной стоимости отдать нам порядка 10-12 троллейбусов. Это могло бы быть неплохим выходом. Пока ездим, на чем ездим», – сказал Косолапов.

У руководителя ТТП есть предложение и по поставке нескольких троллейбусов из Беларуси. Цена одной машины с автономным ходом до 2 километров составляет порядка 22 млн рублей, с автономным ходом до 20 км – 29 миллионов. Новые трамваи очень дорогие, признал Косолапов. Например, вагон, адаптированный под наши линии, стоит порядка 70 миллионов рублей.

ИА “Орелград”