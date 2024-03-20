В Орле разбитую улицу отремонтируют по поручению губернатора

На Цветаева ямы уже объезжают по встречной полосе.

Вопрос о ремонте участка дороги от улицы Полесской до Наугорского шоссе подняли на заседании профильного комитета Орловского облсовета 19 марта.

«Были публикации, состояние неудовлетворительное, – признал руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин. – Поддержка из областного бюджета для выполнения работ по данной улице уже представлена, по поручению губернатора, бюджету города Орла».

Объем финансирования и сроки ремонта чиновник не уточнил.

Ролик о дороге, по которой словно «град отработал», набрал в соцсетях десятки тысяч просмотров.

«Каждый год одна и та же параша, может оно выгоднее каждый год ее класть … В селах некоторых грунтовка ровнее, чем это безобразие», – написал автор ролика и с ним сложно не согласиться.

ИА “Орелград”