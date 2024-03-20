Орловцам помогают голосовать за благоустройство 1,5 тысячи волонтёров

Выбор объектов продлится до 30 апреля.

Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Жители муниципальных образований выбирают территории, которые будут благоустроены в будущем году за счёт всероссийской казны.

На данный момент своё мнение выразили 32 тысячи 387 граждан с орловской пропиской, сообщает телеканал «Первый областной».

Голосование проходит в электронной форме. Однако тем, кто не в ладах с гаджетами и интернетом, помогут волонтёры. В нашей области заявки на участие в такой добровольной работе подали около 1,5 тысячи человек, по всей России – 167 тысяч.

Узнать волонтёров можно по красным кофтам с надписью «Могу благо устроить» или по белым жилеткам с надписью «Орловская область». В Орле они дежурят на четырёх площадках:

у МФЦ на улице Ленина, 1,

у гипермаркета «Европа» на улице Московской, 67,

у гипермаркета «Лента» на Московском шоссе, 56,

у ТМК «Гринн» на Кромском шоссе, 4.

ИА «Орелград»