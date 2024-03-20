Жители Орла могут получить Прокуровский парк

Сначала зеленая зона обретет официальное название.

Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета 20 марта. С обращением о наименовании выступила Елена Ашихмина, кандидат филологических наук и членов орловского отделения Российского общества историков-архивистов. Согласно предоставленным сведениям, парк расположен в месте бывшей деревни Верхняя Лужна или Верхняя Лужанка. Название Прокуровка возникло в конце 19 века. Населенный пункт в 1962 году включен в состав Орла. Зеленая зона не имела официального названия. Носила бытовое – «лесопарк Прокуровский». Жители Северного района положительно относятся к сохранению народного названия, отметила начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

«Как бы мы его сейчас не назвали, он все равно останется парком Прокуровским», – констатировала чиновница.

Кроме того, Родштейн сообщила, что территория будет вынесена на общественное голосование, в ходе которого отбираются объекты для благоустройства. В последующие годы «страшный темный лес», как его назвала депутат Марина Франко, при достаточной поддержке может стать парком.

Комитет поддержал инициативу. Окончательное решение о наименовании будет принято на заседании горсовета.

Отметим, жители домов по улице Орловских партизан с боем отстаивали деревья в зеленой зоне, когда началось строительство дороги. По их мнению, там растут вековые дубы, а не просто «самосев», как считают чиновники.

ИА “Орелград”