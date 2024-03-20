В Орле появятся улица Донецкая и переулок Луганский

20.3.2024 | 14:31 Новости, Общество

Наименование одобрено профильным комитетом горсовета.

Вопрос рассмотрели на заседании 20 марта. Инициатором присвоения наименований элементам улично-дорожной сети выступила администрация Орла. В 2023 году утверждена планировочная документация новой территории, ограниченной Наугорским шоссе,  Дачным проездом и северо-восточной границей округа. В данном массиве сформированы участки для выдачи многодетным, участникам спецоперации и другим льготникам. Пока они без адресов.

«В качестве дани памяти героическим подвигам жителей двух регионов нашей страны предлагаю назвать улицу Донецкой и переулок Луганским», – сказала начальник управления градостроительства Мария Родштейн.

Комитет одобрил наименование единогласно. Окончательное решение будет принято на сессии горсовета.

ИА “Орелград”


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