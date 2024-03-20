Орловчанке дали по году за каждый удар ножа

20.3.2024 | 12:45 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Дело об убийстве рассматривал Орловский районный суд.

Фото: ИА «Орёлград»

Жительницу Орловского муниципального округа признали виновной. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Преступление произошло в сентябре минувшего года. Женщина и её знакомый распивали спиртное. Между ними произошёл словесный конфликт.

Орловчанка решила не ограничиваться словами и нанесла оппоненту не менее семи ударов ножом – в грудь и живот. Потерпевший скончался.

В итоге суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, по инициативе надзорного органа, вынесено частное постановление в адрес начальника Управления МВД по Орловской области.

Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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