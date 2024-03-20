ФК «Орёл» завершил предсезонные сборы

Последний матч закончился вничью.

Сборы проходили в городе Крымске, на территории Краснодарского края. В последнем матче «орлы» играли с «Иркутском».

События развивались драматично. В первом тайме наша команда вела со счётом 3:0. Однако затем соперник смог мобилизоваться и отыграться. В итоге футбольный поединок завершился вничью – 4:4. Об этом сообщается в официальных соцсетях клуба.

Далее «Орлу» предстоят возвращение в профессиональный футбол и официальные встречи в рамках Второй лиги. Орловцы попали в третью группу дивизиона. Свой первый матч команда проведёт во Владивостоке, где сыграет с местным «Динамо». Это случится уже 7 апреля.

Другими соперниками «Орла» станут команды из Южно-Сахалинска и Хабаровска, а также ещё 11 клубов.

ИА «Орелград»