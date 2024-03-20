Вода в Оке поднялась почти на полметра

20.3.2024 | 11:57 Новости, Происшествия

Такой рост зафиксирован за сутки.

Иллюстративное фото.

Однако подтоплений пока не выявлено. Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на Управление МЧС по Орловской области.

Рост уровня воды наблюдается ниже по течению Оки. В районе городского парка Орла он составляет 410 сантиметров. При этом для выхода на пойму воде нужно будет подняться до 750-ти. Опасным уровнем считается 931 сантиметр.

По предварительным прогнозам Росгидрометцентра, в этом году в Орле вода в Оке может подняться до уровня от 700 до 900 сантиметров. Также подобные явления ожидаются и на реке Зуше, которая является притоком Оки.

Специалисты МЧС ежедневно мониторят ситуацию, в том числе, непосредственно в местах возможных подтоплений низководных мостов.

ИА «Орелград»


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