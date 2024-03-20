Орловцы победили на Первенстве России по перетягиванию каната

Состязания проходили в Подмосковье.

Турнир состоялся в городе Одинцово. В нём участвовали спортсмены в возрасте до 23 лет.

Соревнования собрали сильнейшие сборные Москвы, Петербурга, Твери, Пензы, Екатеринбурга и Тюмени. Орловская команда завоевала «бронзу» в смешанной весовой категории (до 560 килограммов).

Орловские спортсмены выступали на Первенстве страны впервые. Однако ещё в феврале они принимали участие в других соревнованиях всероссийского масштаба, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В апреле Орёл сам планирует принять Всероссийский турнир по перетягиванию каната.

ИА «Орелград»