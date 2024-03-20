В Орле снова поспорили о героях гражданской войны

Площадь между улицами 7-е Ноября и Тургенева остается без названия.

Очередное обсуждение наименования территории состоялось на заседании профильного комитета городского Совета 20 марта. Начальник управления градостроительства администрации города Орла Мария Радштейн отметила, что ранее рассматривался вариант «Героев Гражданской войны». Он вызвал дискуссии. После доработки вопроса решили сократить наименование до площадь «Героев».

Депутат Николай Паршиков отметил, что в пояснительной записке неправомерно употребляются такие слова «солдаты» и «офицеры», потому что в историческом контексте героями (теми, кто построил новую Россию) все же являются красноармейцы. А белая армия с «солдатами и офицерами» проиграла. Также он провел параллели с конфликтом современного времени, когда элита снова покидает Россию.

«И вывод такой, который президент поддержал, я думаю, что в гражданской войне победителей нет», – отметил Николай Паршиков.

Депутат Сергей Швалов предложил не стесняться своей истории и привел ряд примеров. Места, где установлены монументы, называют в соответствии с героями, память о которых увековечена. И площадь, где расположен памятник Героям Гражданской войны, не должна стать исключением, отметил Швалов.

«Страна выбрала в ходе Великой Октябрьской социалистической революции свой путь развития. Ну, каков бы он ни был, но он был выбран народом, армией, флотом. Далее реакционисты, монархисты с оружием в руках пытались воспрепятствовать этому выбору, подпитываемые, финансируемые из-за рубежа. И потом, когда потерпели на фронтах поражение, эмигрировали на Запад. Вот никакой ассоциации и аналогии с сегодняшним временем вы не чувствуете? Даже в исторической справке, которая прилагается к проекту решения говорится, в сентябре 1912 года была объявлена всеобщая мобилизация мужчин на защиту родного города. Итогом Орловско-Кромского сражения стало то, что красные смогли добиться главной поставленной цели – остановили наступление войск Деникина на Москву. Само выражение «наступление на Москву», тоже, наверное, о чем-то говорит. Неоднократно мы слышали выступления президента Владимира Путина, который призывал не допускать переписывания истории и всячески этому препятствовать. Вот я призываю не стесняться ее, а знать, уважать и делать соответствующие выводы. Я предлагаю нам с вами быть ответственными и учесть мнение комиссии, но все-таки принять свое решение».

В итоге мнение депутатов разделилось. Один проголосовал против, один – за, один воздержался. Вопрос будет вынесен на сессию горсовета. Вероятно продолжение споров.

Отметим, в историческом обосновании указано, что 22 октября 1976 года в честь орловцев, погибших на фронтах Гражданской войны, был установлен памятник из меди и красного полированного гранита. Скульптор – Александр Бурганов, архитектор – Александр Заварзин. Скульптура представляет собой 16 метровую фигуру девушки в буденовке, солдатских сапогах и шинели с высоко поднятыми руками с винтовкой, косынкой и букетом полевых цветов. На постаменте надпись «Героям Гражданской войны посвящается» и цитата Владимира Ленина «Никогда не было еще таких кровопролитных, ожесточенных боев как под Орлом».

ИА “Орелград”