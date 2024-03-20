Саратовский чиновник оттоптался по Орловской области

Глава местного минздрава привёл Орловщину в качестве дурного примера.

Речь в споре шла о положении и зарплате медиков. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сделал соответствующее заявление, выступая на заседании областной думы. Об этом сообщает «СарИнформ».

Костина возмутили претензии местных депутатов, которые попеняли ему на недостаточную активность в вопросах защиты прав работников сферы здравоохранения. «У нас зарплата [в отрасли] нормальная. По сравнению с другими регионами – например, Орловской областью. Живём нормально», – парировал чиновник.

Отметим, что, например, согласно исследованию, которое в минувшем году провёл Профсоюз работников здравоохранения РФ, доходы врачей в двух регионах не слишком отличаются.

Так, по итогам 2022-го, среднемесячная зарплата орловских врачей составила 68 тысяч 993 рубля и 5 копеек, их саратовских коллег – 69 тысяч 135 рублей и 9 копеек. Правда, при этом Орловщина продемонстрировала снижение в 2%, а Саратовщина – рост в 6%.

Также напомним, что президент России дал ряд поручений по существенному увеличению доходов работников сферы здравоохранения. Они вступят в силу этой весной. Вырастает размер ежемесячной выплаты, которая полагается тем, кто трудится в небольших населённых пунктах, а также окладная часть заработной платы всех медработников.

ИА «Орелград»