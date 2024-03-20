Орловец без прав попался пьяным на чужом мотоцикле

Орловский областной суд оставил в силе наказание, вынесенное жителю Новосильского района.

В декабре 2023 года мужчина был признан виновным в повторном пьяном вождении. По решению суда первой инстанции он был приговорен в рамках части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ к 250 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Судебная коллегия по уголовным делам в апелляции наказание оставила без изменений, внеся лишь незначительные поправки в описательную часть вердикта.

Дело в том, что в приговоре было указано, что виновный управлял автомобилем в состоянии опьянения, а на самом деле управлял он мотоциклом, причем чужим. Как следует из материалов уголовного дела, ранее в 2023 году данный гражданин был наказан постановлением мирового судьи за вождение в нетрезвом виде административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен тогда водительских прав на 1 год и 7 месяцев. Однако в прошлом году он вновь угодил в руки полиции.

Мужчина ехал по проселочной дороге на мотоцикле марки «Урал», когда был остановлен для проверки сотрудником ДПС. Инспектор по внешним признакам заподозрил, что водитель находится в состоянии опьянения, и отстранил его от управления транспортным средством. На месте мужчина был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения при помощи технического средства измерения – алкотектора. Прибор подтвердил состояние алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Он рассказал, что действительно управлял в состоянии алкогольного опьянения, а ехал на мотоцикле, принадлежащим брату его сожительницы. У него имелся свободный доступ к ключам от мотоцикла, а владелец разрешал ему пользоваться своим «Уралом». Вот только за руль орловец сел пьяным и к тому же не имея действующих водительских прав. Кроме того, оказалось, что на момент рассмотрения уголовного дела в суде административный штраф, назначенный мировым судом за первую езду в пьяном виде, орловец еще не оплатил.

ИА «Орелград»