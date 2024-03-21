Горсовет попытается выбить деньги на бродячих собак

Финансирование сократили на 40%.

Вопрос обсуждался накануне на заседании комитета по ЖКХ Орловского городского Совета народных депутатов.

Как оказалось, за весь минувший год в Орле выловили 412 безнадзорных «друзей человека». Их стеризизовали и вакцинировали, а затем выпустили на волю. На это потратили около 9 миллионов рублей.

В этом году на те же цели запланировано 5,4 миллиона – на 40% меньше. Между тем, на начало марта в городе отловили уже 107 собак.

Сейчас данной работой занимается ООО «ЭкоСервис». С компанией заключён контракт на 3 миллиона рублей. Он истекает 30 апреля.

«Принято решение – обратиться в финансовый орган исполнительной власти Орловской области с целью рассмотрения вопроса финансового обеспечения не менее уровня 2023 года. Мы еще вернемся к этой теме на одном из ближайших заседаний», – отметил глава комитета по ЖКХ Илья Жуков.

Также депутат напомнил, что до сих пор не принят и не открыт приют для животных на Новосильском шоссе, 18. На заседании комитета представитель городской администрации заявил, что причина – в недоработках, допущенных ещё при проектировании.

Так, в приюте нет помещения для проведения медицинских процедур, а также клетки расположены неправильным образом. «Большая проблема», – так эту ситуацию прокомментировал Илья Жуков.

ИА «Орёлград»