Орловец стал первым «Земским врачом» в Липецкой области

Он работает в местном селе Голиково.

Об этом сообщает Липецкая областная станция переливания крови.

Сергей Пешков стал первым врачом, трудоустроенным по программе «Земский доктор» в соседнем с нами регионе. «С его приходом жители села Голиково вздохнули спокойно», – отмечает источник.

Почему ценный специалист переехал из Орловской области в Липецкую – точно не известно. Однако это произошло ещё в 2020-м году. Сейчас в регионе по данной программе трудоустроены уже 147 врачей.

Что касается Орловщины, то в августе минувшего года сообщалось, что в нашей области участниками программы стали 245 человек. Однако в нашем субъекте она реализуется на 10 лет дольше (с 2012-го).

В декабре орловский губернатор упомянул о текущей цели: «Наша задача на 2024 год – обеспечить укомплектованность медицинских организаций врачами 81,9 на 1000 населения и средними медицинскими работниками 85,8 на 1000 населения». При этом последние показатели программы не озвучивались.

ИА «Орелград»