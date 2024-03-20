Политолог противопоставил Орловскую область Владимирской

20.3.2024 | 14:00 Новости, Общество, Политика

По мнению эксперта, наш регион показал образцовую явку.

Любопытное заявление сделал политолог Дмитрий Нечаев в интервью изданию «Владимирские новости».

По его мнению, губернатор Владимирщины Александр Авдеев провёл выборы «на тройку с минусом». Прежде всего, это сказалось в показателях явки избирателей. В то же время наша Орловская область, расположенная по соседству и сопоставимая по основным параметрам, продемонстрировала чудеса сознательности и дисциплинированности.

«Работа была выстроена очень качественно, и в данном случае губернатор Клычков решил две задачи – он обеспечил хорошую явку, хороший результат для президента и своего кандидата от партии Харитонова. Последний является не самым лучшим кандидатом для КПРФ, однако он набрал в регионе около 10 процентов голосов», – заявил Нечаев.

Явка на выборах президента в Орловской области составила 78,7%, во Владимирской – 69,26%. Наиболее низкий показатель зафиксирован в Коми (58,52%), наиболее высокий – в Чечне (97,06%).

ИА «Орелград»


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