Стройку у института культуры в Орле попытаются остановить

Возникли вопросы к экспертизе, возможностям подключения коммуникаций.

Планируемую между институтом культуры и колледжами 14-этажку обсудили на заседании профильного комитета облсовета 19 марта. Начальник областного управления градостроительства Вячеслав Миронов пояснил, что разрешение на строительство было выдано по решению суда, так как добровольно чиновники не согласовали отклонения от норм.

Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин предположил, что на площади Ленина можно возвести дом и провести его через суд, раз профильное управление не в состоянии влиять на застройку города. В пример привел поломанные видовые перспективы в Орле, когда с улицы Ленина с одной стороны дом нависает над храмом, с другой – возвышается над зданием обладминистрации.

И речь не только в эстетике городского пространства, подчеркнул депутат Виталий Рыбаков.

«В соответствии с технической документацией, которая утверждена, предполагаемые инженерные сети строящегося дома (электро, телефонный кабель, водопровод) проходят по территории Орловского института культуры. Это федеральная земля. Разрешения на земельные работы по прокладке этих сетей от правообладателя – Российской Федерации в лице Министерства культуры – поручено не было. Более того, насколько мне известно, позиции института и учредителя резко отрицательны. Второе, часть озеленения и благоустройства и пожарный проезд, расположены на землях общего пользования, выходят за границы земельного участка, определенного под строительство многоквартирного жилого дома в нарушении установленных норм и правил проектирования и безопасной эксплуатации. Более того, по примыкающему участку земли общего пользования проходит тепломагистраль, собственником которой является «Квадра». Установлены охранные зоны. Я бы мог привести и другие нарушения, над выяснением и обоснованием которых я сейчас работаю. Но сказанного сегодня достаточно пока, чтобы потребовать от соответствующих органов объяснения».

Виталий Рыбаков заявил о намерении обратиться в прокуратуру, чтобы были приостановлены все строительные работы до выяснения многих положений экспертизы, которые носят противоречивый характер.

«Мы не можем позволить себе, чтобы была уничтожена одна из красивейших точек нашего города, а также нанесен непоправимый ущерб трем учебным заведениям, в которых учатся более двух тысяч человек», – подчеркнул Виталий Рыбаков.

По данным депутата, застройщик намерен подключить коммуникации от ссузов. Он предположил, что даже если кто-то воспротивится, врезку можно будет опять провести через суд.

Также Виталий Рыбаков напомнил, как городская территория оказалась у ООО «Вертикаль С». Купили землю за копейки, построили из ДСП «потемкинский домик» без отопления, без коммуникаций и приняли его в эксплуатацию. На основании принятого «карточного домика» участок выкуплен у города и перепродан строительной организации. Она же в зоне общественно-делового назначения решила возвести многоквартирный дом, который условно допустим в этой части.

Подробнее о начале строительства и истории вопроса по ссылке.

ИА “Орелград”