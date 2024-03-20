Директор ТТП объяснил, почему транспорт «простаивает у забора»

Техника предприятия заинтересовала депутатов Орловского областного Совета.

На заседании профильного комитета 19 марта Виталий Рыбаков поделился увиденным на базе предприятия: из 39 троллейбусов на маршруте 11, из 32 ПАЗов 23 стоят в ожидании ремонта, из 48 ЛиАЗов 22 стоят.

«Массовый простой транспорта на вашем предприятии – это колоссальный убыток», – отметил депутат.

Генеральный директор муниципального ТТП Игорь Косолапов ответил, что техника предполагает определенный оборот. В любом случае какая-то будет нуждаться в ремонте. Кроме того, часть автобусов стоит в ожидании технического обслуживания после пробега 60 тысяч километров.

«К сожалению, та сервисная служба, которая есть в Орле единственная (ни к кому другому обратиться мы не можем, потому что автобусы находятся на гарантии), берет у нас 2-3 единицы в неделю. Поэтому сейчас у нас есть порядка 10 машин находятся в очереди на ТО. Выпустить их на маршрут я не могу, потому что в случае какой-то неприятности, аварии будет вина на мне».

По словам Игоря Косолапова, предприятие проводит работу, чтобы выдерживать график, который есть по контракту с городом. И по автобусам он будет исполнен, считает директор ТТП.

«Что касается троллейбусов, вы сами знаете, в каком они состоянии, – обратился Косолапов к депутатам. – В лучшие времена в Орле, по крайней мере в 2023 году, ходили 15-17 единиц. Сегодня ходили 11. Но три уже в ремонте. Причем часть троллейбусов даже требует покраски. Реально не в очень хорошем состоянии».

В четверг, 21 марта, Косолапов обещал выпустить уже 14 троллейбусов.

«Рогатые» часто попадают в соцсети. Пассажиры фотографируют прогнивший транспорт и остроумно комментируют самые шокирующие снимки. Также примечательно, что Косолапов пытался выпустить на маршрут транспорт, не прошедший ТО, однако этому воспротивился коллектив.

ИА “Орелград”