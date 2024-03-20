Орловским ветеранам труда проиндексируют пенсии

20.3.2024 | 16:07 Новости, Общество

Размер выплат доведут до 560,58 рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Кроме того, до указанной отметки повысятся выплаты, которые получают труженики тыла, а также жертвы политических репрессий. Об этом рассказали в Департаменте социальной защиты Орловской области.

Изменения запланированы с 1 апреля текущего года.

«Лицам, имеющим звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Орловской области», выплата назначается после выхода на пенсию», – напомнили чиновники. Будущий получатель должен обратиться с соответствующим заявлением в филиал службы социальной защиты по месту своего жительства.

Также с 1 апреля Минтруд России планирует проиндексировать социальные пенсии – на 7,5%. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»


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