В Орле будут готовить операторов БПЛА для СВО

20.3.2024 | 15:30 Новости, Образование, СВО

Занятия организуют на базе Орловского аэроклуба.

Фото: vestiorel.ru

Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Впрочем, в минувшем году обучение уже прошли 50 школьников. Однако в 2024-м по программе «оператор БПЛА» будут готовить не только несовершеннолетних.

Получить ценные знания смогут орловцы, которые собираются пройти военную службу по контракту. А также – уже действующие участники СВО, временно находящиеся в Орле в отпуске или на лечении.

Программа рассчитана на 40 часов. Специально для неё аэроклуб закупил дроны. Это удалось сделать благодаря победе в конкурсе на предоставление гранта из средств областного бюджета.

ИА «Орелград»


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