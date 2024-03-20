В Орле будут готовить операторов БПЛА для СВО

Занятия организуют на базе Орловского аэроклуба.

Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Впрочем, в минувшем году обучение уже прошли 50 школьников. Однако в 2024-м по программе «оператор БПЛА» будут готовить не только несовершеннолетних.

Получить ценные знания смогут орловцы, которые собираются пройти военную службу по контракту. А также – уже действующие участники СВО, временно находящиеся в Орле в отпуске или на лечении.

Программа рассчитана на 40 часов. Специально для неё аэроклуб закупил дроны. Это удалось сделать благодаря победе в конкурсе на предоставление гранта из средств областного бюджета.

ИА «Орелград»