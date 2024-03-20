Орловский перевозчик выходил менее чем на треть рейсов

Исполнение плана составило всего 28,6%.

Об этом рассказали в областном казённом учреждении «Организатор перевозок». Оно занимается надзором над трёхзначными межмуниципальными маршрутами.

Нарушения допустила компания, которая обслуживает маршрут №341 «Сталепрокатный завод – Некрасовская школа-интернат».

Проверка проходила в селе Некрасовка Орловского муниципального округа. Специалисты выявили серьёзные проблемы с исполнением заявленного движения автобусов. Кроме того, оказалось, что те немногие автобусы, которые вышли на линию, не передают сведения ГЛОНАСС о своём местонахождении, что также является нарушением.

«По фактам невыполнения условий контрактных обязательств перевозчику направлены претензии», – рассказали в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»