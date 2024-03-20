Россия не получит «вечные» семена из Орловской области

В регионе предотвращена попутка продажи 21,6 тонн семян с подозрительной этикеткой.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям предотвратили реализацию 21,6 тонн семян с этикетками, не соответствующими требованиям действующего законодательства. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства. Под пристальное внимание инспекторов попало орловской ФГБНУ ФНЦ ЗБК, готовившее к отправке в другие регионы страны семена сельскохозяйственных растений в указанном выше объеме.

Так, по данным ТУ Россельхознадзора, под подозрение попали три партии семян гречихи сорта «Диана» общей массой 6,56 тонны, три партии семян гречихи сорта «Девятка» массой 5,04 тонны, партия семян гороха сорта «Софья» массой 6 тонн и партия семян сои сорта «Мезенка» массой 4 тонны. Семена находились в так называемом в затаренном состоянии, однако на ярлыке и этикетке не была указана необходимая информация. В частности, не было на этикетках даты упаковки семян. Соответственно, стало невозможно определить срок годности семян.

«Семена предназначались для отгрузки из Орловской области по территории Российской Федерации, – пояснили в ТУ Россельхознадзора. – С целью недопущения готовящегося нарушения ФГБНУ ФНЦ ЗБК объявлены четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений».

В ведомстве добавили, что в целом в текущем году специалисты выявили 10 нарушений порядка реализации и транспортировки семян в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в области семеноводства. Кроме того, всего с начала года управлением объявлено 57 предостережений в области семеноводства.

ИА «Орелград»