В Орле оборудуют дополнительные укрытия от беспилотников

20.3.2024 | 10:15 Новости, СВО

Речь идёт о специальных модульных конструкциях.

Фото: ИА “Орелград”

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, их поставят в наиболее оживлённых точках города. С соответствующей инициативой выступил орловский глава Андрей Клычков.

Нововведение связано с участившимися атаками вражеских беспилотников, а также с угрозой ракетных ударов. При этом расстояние от Орла до границы России и Украины по прямой составляет менее 150 километров.

«Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения не бывает много, поэтому нам целесообразно подстраховаться», – пояснил Клычков.

Орловцам, которые заметят летящие беспилотники (или найдут их осколки уже на земле), необходимо срочно сообщать об этом

  • в дежурную службу Управления ФСБ по региону (по телефону 8 (4862) 43-76-36),
  • в дежурную часть Управления МВД (8 (4862) 43-32-32)
  • или в службу спасения (по единому короткому номеру 112).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования