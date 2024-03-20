В Орле оборудуют дополнительные укрытия от беспилотников

Речь идёт о специальных модульных конструкциях.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, их поставят в наиболее оживлённых точках города. С соответствующей инициативой выступил орловский глава Андрей Клычков.

Нововведение связано с участившимися атаками вражеских беспилотников, а также с угрозой ракетных ударов. При этом расстояние от Орла до границы России и Украины по прямой составляет менее 150 километров.

«Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения не бывает много, поэтому нам целесообразно подстраховаться», – пояснил Клычков.

Орловцам, которые заметят летящие беспилотники (или найдут их осколки уже на земле), необходимо срочно сообщать об этом

в дежурную службу Управления ФСБ по региону (по телефону 8 (4862) 43-76-36),

в дежурную часть Управления МВД (8 (4862) 43-32-32)

или в службу спасения (по единому короткому номеру 112).

ИА «Орелград»