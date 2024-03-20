В Орловской области стало на десять школ меньше

20.3.2024 | 10:35 Новости, Образование

Такое сокращение зафиксировано за год.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

Об этом стало известно на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов. Как рассказала руководитель Департамента образования Орловской области Ирина Патронова, количество образовательных организаций снизилось до 652.

Сокращение произошло в минувшем учебном году (2022-2023). Во всех случаях школы закрывали из-за слишком незначительного числа учеников. Два учреждения ликвидировали в Залегощенском районе, по одному – в Дмитровском, Должанском, Знаменском, Колпнянском, Кромском, Новосильском, Урицком и Шаблыкинском.

Кроме того, в соответствии с федеральной политикой были реорганизованы несколько заведений для несовершеннолетних сирот. Так, на базе Мценского детдома для дошкольников создано казённое учреждение социального обслуживания.

В такие же учреждения переведены мальчики и девочки из Нарышкинской и Тельченской школ-интернатов. Ожидается, что теперь на территории Нарышкинской школы создадут образовательную организацию, а Тельченская школа станет филиалом лагеря «Юбилейный».

ИА «Орелград»


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