Посудомоечные машины помогут развитию агротуризма

Областные власти расширили функционал гранта «Агротуризм».

Вступило в силу постановление правительства Орловской области о внесении изменений в порядок предоставления гранта «Агротуризм». Прежде всего, документ ужесточил требования к его соискателям. Отныне получатель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Грант также не положен тем, кто находится в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Кроме того, грант не дадут иностранным агентам.

Второе важное новшество заключается в расширении функционала самого гранта. Дело в том, что он является целевым. Средства гранта «Агротуризм» могут быть израсходованы, например, на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, в том числе модульных, используемых для услуг в сфере сельского туризма. Возможно также приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря для туристических объектов, пунктов проката, объектов туристского показа и развлекательной инфраструктуры.

Список такого оборудования правительство региона расширило. Согласно новому постановлению, средства гранта «Агротуризм» теперь также можно тратить на приобретение и монтаж электродвигателей, генераторов, трансформаторов, посудомоечных машин промышленного типа, фургонов для перевозки пищевых продуктов, а также прицепов и полуприцепов типа фургонов для проживания или отдыха на природе. Грант «Агротуризм» предоставляется на реализацию проектов развития сельского туризма.

Его размеры варьируются в зависимости от степени финансирования проекта. Если получатель готов вложить от 10 до 15 процентов собственных средств в проект, то сумма гранта для него составит до 3 миллионов рублей включительно. При софинансировании не менее 15 процентов сумма гранта возрастает до 5 миллионов рублей, не менее 20 процентов – до 8 миллионов рублей, не менее 25 процентов – до 10 миллионов рублей включительно. Размер гранта, предоставляемого конкретному заявителю, определяется комиссией по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма, созданной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

ИА «Орелград»