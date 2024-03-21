Двухмесячная проверка школьников стартовала в Орле

Всероссийские проверочные работы организованы для обучающихся 4-8 классов.

В Орловской области стартовало проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для учеников в 4-8 классах. Оно продлится до 17 мая. Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определяют самостоятельно в рамках установленного расписанием периода. Напомним, что одиннадцатиклассники участвуют в ВПР с 1 марта. Для них эти испытания как раз сейчас заканчиваются, а эстафету у них перенимают более младшие ученики.

Сообщается, что ученики 4 классов напишут три проверочные работы по таким предметам, как русский язык, математика и окружающий мир; 5 классов – четыре работы: русский язык, математика, биология, история. Ученики 6-8 классов обязательно должны проверить свои знания по русскому языку и математике и написать две работы на основе случайного автоматизированного выбора для класса (в зависимости от степени класса, это могут быть история, обществознание и география, биология, физика, химия).

«При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8 классах, как и в предыдущие годы, предоставляется возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме, которая позволяет получать более объективные результаты, – уточнили в Региональном центре. – Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день – 18 апреля. Уже второй год будут проводиться ВПР углубленного уровня по математике и физике. Они пройдут в 7 и 8 классах школ, которые изучают эти предметы на углубленном уровне».

Отметили в учреждении и то, что в 2024 году нет изменений в контрольных измерительных материалах (КИМ) по сравнению с ВПР 2023 года, то есть ученики будут писать свои работы по образцам, применявшимся и год назад. «Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных формах использования результатов ВПР в рамках образовательного процесса образовательные организации принимают самостоятельно», – подчеркнули в центре.

ИА «Орелград»