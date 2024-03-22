Орловцы стали больше тратить

Денежные расходы жителей региона возросли почти на 10%.

В Орловской области в 2023 году объем денежных доходов населения сложился в размере 322,603 миллиарда рублей и увеличился на 11,7 процента по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит Орелстат в своем отчете о социально-экономическом положении региона. Денежные расходы орловцев в 2023 году составили 295,033 миллиарда рублей и увеличились на 9,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Статистики подсчитали, что местное население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 257,478 миллиарда рублей, что тоже на 9,7 процентов больше, чем было в 2022 году.

«В 2023 году прирост сбережений населения Орловской области составил 27,569 миллиарда рублей (в 2022 году – 19,938 миллиарда рублей), – следует из информации Орелстата. – Реальные денежные доходы, по оценке, в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились на 5,8 процента, в четвертом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 5 процентов».

Подсчитали аналитики и реальные располагаемые денежные доходы, которые представляют собой доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. По оценке статистиков, в 2023 году по сравнению с 2022 годом такие доходы увеличились на 5,9 процента, в четвертом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 7 процентов.

«В структуре денежных доходов населения в четвертом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года выросли доли оплаты труда и прочих денежных поступлений при снижении долей доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и доходов от собственности», – добавили статистики.

Ранее Орелстат сообщал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций в декабре 2023 года составила 66 278 рублей. По сравнению с ноябрем 2023 года она увеличилась на 40,8 процента, а по сравнению с декабрем предыдущего года выросла на 15,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2023 года выросла по сравнению с декабрем 2022 года на 7 процентов.

ИА «Орелград»