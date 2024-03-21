За два месяца на Орловщине произошло 1200 преступлений

Более половины из них приходится на преступления против собственности.

Управления МВД России по Орловской области рассказало о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам двух месяцев 2024 года. Сообщается, что в истекшем периоде органами и подразделениями внутренних дел был реализован комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности.

«Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде составило 1172, – следует из информации УМВД. – В структуре преступности 58,5 процента приходится на преступления против собственности, 13 процентов составляют преступные посягательства против личности, 5,5 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 12,4 процента – преступления экономической и коррупционной направленности».

Кстати, всего за два месяца сотрудниками оперативных подразделений было выявлено 145 преступлений экономической и коррупционной направленности. В УМВД отмечают, что 34 из них совершены в крупном и особо крупном размере. Также из отчета следует, что за два месяца в регионе не было совершено изнасилований, краж транспортных средств, в том числе автомобилей. Меньше, чем годом ранее, зарегистрировано грабежей и краж всех форм собственности.

Состояние преступности в общественных местах тоже характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений – в целом оно сократилось на 16,1 процента, а непосредственно на улицах их количество снизилось на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как и в общей структуре преступности, в структуре уличной преступности в этом году пока не зарегистрировано изнасилований, хулиганств, уменьшилось количество грабежей и краж.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 476 преступлений, в том числе 131, относящееся к категории тяжких и особо тяжких, – сообщает Управление МВД. – Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 34 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение одного лица из числа пропавших без вести».

ИА «Орелград»