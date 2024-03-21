Клычков заявил, что не скрывает информацию о беспилотниках

Орловский губернатор ответил на вопросы о «хлопках».

Несколько раз в ходе прямого эфира в соцсетях 20 марта Андрей Клычков касался темы беспилотных летательных аппаратов. По разным оценкам, на минувшей неделе в Орловскую область и через наш регион летели 25 беспилотников.

«Знаете, дорогие друзья, я много вижу про разные фейки, рассуждения досужие. Это даже, наверное, не осуждаю. Даже мои знакомые недавно рассуждали, что у нас тут прилёты, человеческие жертвы. Только приходит информация, получаем подтверждение и тут же публикуем. Поэтому телеграм-канал «губернатор Клычков». Вот там я все пишу и не собираюсь ничего скрывать. Как вы знаете, сбили беспилотники на прошлой неделе. Плюс практически каждую ночь с пересечения границы вели беспилотники, контролировали, где они летят, чтобы принимать по ним решения. Поэтому я повторюсь, кто пользуется Телеграмом, подпишитесь. С момента контроля, буквально 10-15 минут, выкладываем информацию по событиям», – подчеркнул Клычков.

Однако, уступая настойчивым просьбам, в конце эфира все же обещал узнать, что там «хлопало» в районе Мценска.

Напомним, в Орле 12 марта атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. Столб дыма и пара был виден далеко за пределами места ЧП. Тогда же губернатор попросил не выкладывать детали о том, что и куда прилетело.

ИА “Орелград”