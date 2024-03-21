Условия выдачи соцконтрактов скорректировали

Изменения в положение о выплатах внесли областные власти.

Правительство Орловской области внесло изменения в положение об условиях, размерах, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта. Как следует из обзора производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, в документе уточнено, что государственная помощь на основании социального контракта оказывается нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, проживающим или пребывающим на территории Орловской области.

«Исключено положение, согласно которому представленные заявителем сведения для получения государственной социальной помощи подтверждались посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования) семьи (гражданина) в случае представления заявителем сведений о проживании в одном домохозяйстве нескольких семей или лиц, не входящих в состав его семьи», – следует из обзора.

Также исключена норма, согласно которой в состав межведомственной комиссии, рассматривающей вопросы оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, входили представители федеральных органов исполнительной власти. Соцконтракт – это соглашение, заключаемое между семьей или одиноко проживающим гражданином и центром соцзащиты населения. В его рамках государство предоставляет денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а гражданин берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе.

К слову, с 19 марта возобновился прием в Семейном МФЦ города Орла по вопросам социального контракта. Как сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора, каждые две недели с 14 до 15 часов заместитель руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Александр Востриков будет вести личный прием граждан по вопросам социального контракта. Предварительная запись на прием не требуется.

ИА «Орелград»