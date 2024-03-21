За год в Орле приговорили 95 деревьев

Информацию подтвердили в мэрии.

Такая цифра содержится в информационной записке, составленной Галиной Коноваловой, заместителем начальника городского управления ЖКХ. Документ посвящён реализации программы «Экология Орла» в 2023-м году.

«Было снесено 95 сухих и аварийных деревьев», – указала госслужащая. В то же время в городе высадили 758 новых зелёных насаждений.

В частности, в парке Победы посадили 246 лип, 181 сосну и 75 клёнов. В парке Разградский – 108 елей и 46 сосен.

Ранее «Орёлграду» удалось узнать, что в рамках той же программы исторический дуб с бульвара Победы предложили привести в порядок трём учреждениям и организациям. Однако дальнейшая судьба дерева, пострадавшего от урагана, пока остаётся под вопросом.

ИА «Орёлград»