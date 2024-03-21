Комплексы фиксации нарушений под Орлом не работали 4 месяца

КСП проверила «Орелтранссигнал» и направила материалы в прокуратуру.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов. Как уточнили в КСП, начальник отдела контроля в бюджетной сфере Николай Панин доложил депутатам о результатах проверки эффективности использования бюджетных средств казенным учреждением «Орелтранссигнал».

«Особое внимание обратил на выявленные нарушения и недостатки, в том числе нарушения законодательства в сфере закупочной деятельности, установленные факты неэффективного использования бюджетных средств, направленных на ремонт и обслуживание аппаратных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, – перечисляют в КСП. – А также на то, что комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, ранее принадлежащих ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» и переданных в безвозмездное пользование учреждению, длительный промежуток времени не функционировали».

В частности, было установлено, что в период с 1 января 2022 года по 5 апреля 2022 года стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в количестве 30 единиц (расположенные на территории Орловской области на участке автомобильных дорог «М-2 Москва – граница с Украиной на Симферополь через Тулу, Орел, Курск» и «Р-119 Москва – граница с Украиной на Симферополь через Тулу, Орел и Курск») были отключены и не функционировали до момента заключения договора о передаче имущества в безвозмездное пользование.

В нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств проверенным учреждением в 2023 году были произведены расходы на ремонт и обслуживание аппаратных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения в размере 841,6 тысячи рублей (из них стоимость работ и услуг – 414,5 тысячи рублей, стоимость запасных частей – 427,1 тысячи рублей). Однако, как выяснили аудиторы, отремонтированные комплексы в дальнейшем не использовались в общей сложности 298 суток, как «вышедшие строя и непригодные к эксплуатации».

Напомним, что основным видом деятельности «Орелтранссигнала» является организация деятельности по внедрению, модернизации, а также обеспечению функционирования средств и систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения и видеонаблюдения, за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы. Для устранения выявленных нарушений и замечаний в адрес временно исполняющего обязанности начальника «Орелтранссигнала» было внесено представление. Материалы контрольного мероприятия направлены губернатору, председателю Орловского областного Совета народных депутатов и в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»