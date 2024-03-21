В Орле стало на один муниципальный туалет меньше

Его передали в частные руки.

Речь идёт о туалете, который находится на площади Поликарпова. Как стало известно «Орёлграду», в сентябре минувшего года городская администрация продала его ООО «ИнвестКо». Объект исключили из реестра муниципального имущества.

Такая информация содержится в ответе на депутатский запрос, который адресован Василию Новикову, спикеру горсовета, и подписан Алексеем Степановым, заместителем мэра.

В то же время в документе отмечается, что «Спецавтобаза» не регистрировала предложений об открытии новых туалетов – как стационарных, так и мобильных. Так что интерес орловского бизнеса к этой теме можно считать крайне невысоким.

Между тем, нехватка общественных туалетов в Орле давно стала постоянной темой для обсуждений в СМИ и соцсетях. Согласно этому же документу, в городе такие объекты расположены по 13 адресам (где-то – в одном экземпляре, где-то – в нескольких). Также в распоряжении города есть переносные туалетные кабинки «Эконом +» в количестве четырёх штук. В основном, всё это имущество находится на балансе «Объединённого муниципального заказчика».

Что касается стационарных общественных отхожих мест, то некоторые из них являются даже деревянными. Такой туалет стоит в Загородном переулке.

Один новый общественный туалет в Орле планируют построить в Детском парке (в рамках третьего этапа благоустройства). Он будет оборудован комнатой матери и ребёнка и обустроен с учётом современных стандартов. Также здесь отремонтируют уже существующее отхожее место.

Также совсем недавно в Орле открылся новый туалет в сквере Семьи.

ИА «Орёлград»