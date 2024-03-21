МЧС предупредило орловцев о возможном подтоплении ещё двух мостов

Погода благоприятствует паводку.

Как рассказали в пресс-службе областного Управления МЧС, один из мостов, через реку Цон, находится в Орловском муниципальном округе у населённого пункта Сабурово. Другая переправа, через Оку, располагается во Мценском районе у населённого пункта Богатищево.

Обоим объектам угрожает подтопление. Однако для жителей предусмотрены объездные пути. В первом случае – через посёлок Малая Саханка и областной центр. Во втором случае – через Башкатово и Отрадинское.

Ранее в ведомстве предупредили о вероятном подтоплении ещё одного моста через Цон в Орловском муниципальном округе. Переправа находится у населённого пункта Круглый.

Все три моста являются низководными.

ИА «Орелград»