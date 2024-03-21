Под Орлом может затопить мост через Цон

Об этом заявили в Управлении МЧС.

Как рассказали в ведомстве, это низководный мост, расположенный в районе населённого пункта Круглый на территории Орловского муниципального округа. Однако пока им можно пользоваться. «Населённые пункты от сообщения не отрезались, продовольственное и медицинское обеспечение не нарушено, имеются пути объезда», – констатировали представители министерства.

Объездной путь проходит по дороге с твёрдым покрытием. В случае затопления моста он проляжет по маршруту «Орёл – Малая Саханка – Красный Сабуровец – Круглое».

Также в МЧС отметили, что этой весной в зону затопления могут попасть другие низководные мосты, расположенные в Орловском муниципальном округе, Ливенском, Мценском, Новосильском районах. А также – приусадебные участки в Орловском муниципальном округе и даже некоторые территории в областном центре.

Мониторинг в местах возможного подтопления ведётся ежедневно.

ИА «Орелград»