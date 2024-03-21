Работники лесного хозяйства подали жалобу орловскому депутату

Её подписали 127 человек.

Письмо направили депутату областного совета Виктору Макарову. Народный избранник рассказал об этом на заседании профильного комитета, сообщает «Орёлтаймс».

Прежде всего, работники отрасли выразили недовольство несоответствием размеров нагрузки и ответственности и своих реальных зарплат. Утверждается, что, в среднем, речь идёт о 19 тысячах рублей в месяц.

«В Тульской, Курской, Калужской областях работникам местных лесхозов идут приличные доплаты от областного правительства. В Подмосковье получают зарплату 150 тысяч рублей. Чем наши хуже? 19 тысяч — это позор!» — заявил Макаров.

В итоге члены комитета решили попытаться обратиться по данному поводу к федеральным властям.

ИА «Орелград»