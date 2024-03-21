Работники лесного хозяйства подали жалобу орловскому депутату

21.3.2024 | 17:26 Новости, Экономика

Её подписали 127 человек.

Фото: ИА «Орелград»

Письмо направили депутату областного совета Виктору Макарову. Народный избранник рассказал об этом на заседании профильного комитета, сообщает «Орёлтаймс».

Прежде всего, работники отрасли выразили недовольство несоответствием размеров нагрузки и ответственности и своих реальных зарплат. Утверждается, что, в среднем, речь идёт о 19 тысячах рублей в месяц.

«В Тульской, Курской, Калужской областях работникам местных лесхозов идут приличные доплаты от областного правительства. В Подмосковье получают зарплату 150 тысяч рублей. Чем наши хуже? 19 тысяч — это позор!» — заявил Макаров.

В итоге члены комитета решили попытаться обратиться по данному поводу к федеральным властям.

ИА «Орелград»


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