На Орловщине выполнены 14% работ по капремонту домов

21.3.2024 | 13:00 Новости, Строительство

За этот год планируется отремонтировать 141 здание.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом говорили сегодня на совещании губернатора Орловской области с главами муниципальных образований, сообщает телеканал «Первый областной».

В частности, полностью завершён комплексный ремонт пяти многоквартирных домов. Также аналогичные работы начаты ещё в 76 зданиях. В 14 домах финишировал досрочный ремонт кровли, ещё в 46 он начался, но пока не закончился.

Также Андрей Клычков отметил, что сбор заявок на ремонт крыш в 2025-м году завершается уже 1 апреля текущего года. Хотя по программе можно привести в порядок целых 60 объектов, власти получили заявки только на 32 дома.

В 2023-м году в Орловской области капитально отремонтировано 162 дома общей площадью 563,7 тысяч квадратных метров. В них проживает 23,1 тысяч человек.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования