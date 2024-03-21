На Орловщине выполнены 14% работ по капремонту домов

За этот год планируется отремонтировать 141 здание.

Об этом говорили сегодня на совещании губернатора Орловской области с главами муниципальных образований, сообщает телеканал «Первый областной».

В частности, полностью завершён комплексный ремонт пяти многоквартирных домов. Также аналогичные работы начаты ещё в 76 зданиях. В 14 домах финишировал досрочный ремонт кровли, ещё в 46 он начался, но пока не закончился.

Также Андрей Клычков отметил, что сбор заявок на ремонт крыш в 2025-м году завершается уже 1 апреля текущего года. Хотя по программе можно привести в порядок целых 60 объектов, власти получили заявки только на 32 дома.

В 2023-м году в Орловской области капитально отремонтировано 162 дома общей площадью 563,7 тысяч квадратных метров. В них проживает 23,1 тысяч человек.

ИА «Орелград»