Под Орлом подрядчик обидел субподрядчика на 15 миллионов

В ситуацию вмешалась прокуратура.

Нарушение выявили в Болховском районе. Сторона, не получившая крупную сумму, сама обратилась в надзорное ведомство.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ещё в 2022-м году городе Болхове реализовывался муниципальный контракт на ремонт улиц и дорог. Подрядная организация не стала заниматься работой сама и привлекла субподрядчика.

Однако после выполнения задания компания так и не расплатилась со своим посредником, хотя должна была сделать это ещё в декабре 2022-го года. В итоге субподрядной организации не выплатили около 15 миллионов рублей. Прокуратура классифицировала это как «особо крупный ущерб».

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»