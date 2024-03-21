12 районов Орловщины законтрактовали все средства по нацпроектам

Ещё 6 смогли даже сэкономить.

Как сообщает пресс-служба губернатора, муниципальные контракты на реализацию мероприятий по нацпроектам на все выделенные средства заключили Дмитровский, Должанский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, Корсаковский, Свердловский, Сосковский, Урицкий и Шаблыкинский районы. Завершить данный процесс с экономией бюджетных денег удалось Малоархангельскому, Мценскому, Новодеревеньковскому, Покровскому, Троснянскому и Хотынецкому.

Также ещё 6 муниципальных образований выполнили данную задачу более чем на 60%. Это Болховский, Верховский и Ливенский районы, Орловский муниципальный округ и город Орёл.

В целом с начала года в Орловской области заключено 327 муниципальных контрактов на реализацию мероприятий национальных проектов.

Ранее стало известно, что на Орловщине выполнены 14% работ по капремонту домов.

ИА «Орелград»