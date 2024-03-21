Нормативы финансирования медпомощи сократили в Орле

Новые подушевые нормы и тарифы утверждены дополнительным соглашением.

В Орловской области начало действовать дополнительное соглашение №1 к «Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2024 год от 30 января 2024 года». Оно было заключено в городе Орле 29 февраля 2024 года. Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из него следует, что в расчет базового подушевого норматива финансирования медицинских организаций, имеющих прикрепленных лиц, не включаются расходы на диспансеризацию и диспансерное наблюдение детей, проживающих в детских домах-интернатах, а также диспансерное наблюдение работающих граждан и обучающихся в образовательных организациях. Размер указанного норматива сокращен с 1799,90 рубля до 1721,32 рубля.

«Объем средств для осуществления стимулирующих выплат за достижение показателей результативности деятельности медицинских организаций сокращен с 13 126 608,75 рубля до 13 112 212,06 рубля, – подсчитали также аналитики. – Размеры базовых нормативов финансовых затрат на оплату медицинской помощи, оплачиваемой за единицу объема ее оказания, по поводу заболевания уменьшен с 1312,83 рубля до 1182,48 рубля за обращение. Установлен средний размер финансового обеспечения медицинской помощи в стационарных условиях на 1 застрахованного – 7117,95 рубля, в условиях дневного стационара – 1846,97 рубля».

Кроме того, соглашение преследует цель повысить эффективность использования средств обязательного медицинского страхования на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В частности, утвержден перечень лекарственных препаратов, при назначении которых необходимо обязательное проведение молекулярно-генетических исследований (МГИ) до назначения схемы противоопухолевой терапии. Поясним, что такие исследования пока не оплачиваются за счет системы ОМС. Между тем, они крайне важны для пациентов с генетическими заболеваниями, так как позволяют быстро и точно поставить диагноз. Для пациентов это хорошая новость, поскольку проведение МГИ повышает шансы на выздоровление.

«Коэффициент сложности лечения пациента «Оказание медицинской помощи пациенту в возрасте старше 75 лет в случае проведения консультации врача-гериатра, за исключением случаев госпитализации на геронтологические профильные койки» применяется в следующих случаях: наличие старческой астении; не менее 2-х консультаций врача-гериатра с проведением в начале госпитализации комплексной гериатрической оценки пациента с назначением индивидуального плана лечения, учитывая выявленные гериатрические синдромы; проведение лекарственной и немедикаментозной терапии с учетом рекомендаций врача-гериатра; контроль делирия в предоперационный и послеоперационный период при госпитализации пациента на хирургические койки», – резюмируют авторы аналитического обзора.

ИА «Орелград»