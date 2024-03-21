В Орле подсчитали «теневых» безработных

Более 10 тысяч жителей региона не имеют работы, но готовы к ней приступить.

Орелстат обнародовал оперативные данные по итогам выборочного обследования рабочей силы в Орловской области. Поясним, что здесь учитываются жители региона в возрасте от 15 лет и старше. По данным за период с ноября 2023 года по январь 2024 года включительно численность рабочей силы составила 341,4 тысячи человек, или 57,1 процента от общей численности населения Орловской области. Для сравнения, по итогам четвертого квартала 2023 года показатель составлял 351,2 тысячи человек, или 58,5 процента населения. Таким образом, численность рабочей силы сократилась сразу на 10 тысяч человек.

Статистики также сообщают, что 330,7 тысячи орловцев по итогам последнего обследования были классифицированы как занятые экономической деятельностью, а 10,7 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (МОТ). Последние не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Таких граждан называют скрытыми безработными.

Официально безработными считают тех кто обратился в государственную службу занятости и встал там на учет, таких граждан в Орловской области гораздо меньше, чем тех, кто предпочитает не ходить на биржу труда. Так, численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, по данным областного управления труда и занятости, к началу февраля составляла 1,5 тысячи человек. Из них 1,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице.

Таким образом, уровень скрытой безработицы превосходит уровень регистрируемой безработицы почти в 10 раз. Достаточно сказать, что уровень общей безработицы, подсчитанный по методике МОТ, в регионе сейчас составляет 3,1 процента, а уровень регистрируемой безработицы – 0,4 процента. Добавим, что текущий уровень занятости составляет 55,3 процента от общей численности населения региона.

ИА «Орелград»