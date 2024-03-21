Орловские чиновники выручили за имущество 1,8 миллиона рублей

Окружные власти отчитались о результатах приватизации в минувшем году.

Администрация Орловского муниципального округа отчиталась об итогах выполнения программы приватизации муниципального имущества за 2023 год. Доклад был представлен на обсуждение депутатов окружного совета. Из него следует, что совокупная выручка от приватизации составила 1,806 миллиона рублей. Деньги пополнили муниципальную казну. Наиболее значительный вклад в выручку внесла успешная продажа материально-технического склада. Его приобрел индивидуальный предприниматель, заплативший за объект 1,094 миллиона рублей.

Второй по стоимости лот – гидротехническое сооружение, а именно плотина длиной 164 метра, расположенная в селе Большая Куликовка. Ее удалось продать за 319,1 тысячи рублей, покупателем стал глава местного крестьянско-фермерского хозяйства. Также с молотка было пущено здание правления в деревне Шепино, выручить за которое удалось 126,6 тысячи рублей. Там же, в Шепино, за 75,8 тысячи рублей был продан клуб «Соловьиное эхо».

Здание Ивановского сельского дома культуры, расположенное в селе Ивановском, было продано за 90,8 тысячи рублей. Этим список приватизированной недвижимости ограничивается. Однако в рамках программы приватизации окружным чиновникам также удалось продать движимое имущество, а именно автомобиль LADA 212140. Выручка от его продажи пополнила окружную казну на 99,7 тысячи рублей. Покупателем в данном случае выступило частное лицо.

В администрации округа отметили, что аукционы по продаже муниципального имущества проводились в электронном виде на торговой площадке оператора Сбербанк-АСТ. Один объект, выставлявшийся на торги, продать не удалось, так как не поступило заявок от потенциальных участников. Еще в одном случае комиссия не допустила участника к торгам из-за того, что тот подал неполный пакет необходимых документов в составе заявки.

ИА «Орелград»